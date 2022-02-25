宅神朱學恒。(圖/報系資料照)

俄羅斯對烏克蘭開戰，立法委員林昶佐在臉書呼籲要「強化自身的國防戰力」，此話一出，被網友罵翻，要林昶佐「先當兵再說」、「閉嘴啦！」宅神朱學恒更譏諷，「沒當過兵的林昶佐教訓大家要強化自身的國防戰力，誰跟他講一下撒泡尿照照鏡子好嗎？」

林昶佐今（25日）在臉書粉專上，以「台灣和國際一起聲援烏克蘭，反對極權侵略」為題發文，開門見山講述了俄羅斯與烏克蘭目前情況，並提到為了保護旅居烏克蘭的台灣人安全，他已經請外交部部長吳釗燮將負責烏台人業務的駐外辦事處從俄羅斯莫斯科改為波蘭華沙，現由華沙辦事處兼轄烏克蘭事務。

林昶佐強調，雖然台灣與烏克蘭的地理環境、地緣戰略不太一樣，不過俄羅斯對烏克蘭開戰一事，象徵著極權政權對區域的安全真存在威脅，台人除了要關切並支持烏克蘭外，也要「強化自身的國防戰力、團結國民自我防衛的決心與能力，才能抵禦極權國家的侵略野心。」

林昶佐此番話一出，遭到網友嘲笑，「你先當兵再說」、「閃尿要不要先回去補當兵」、「漏尿閃兵1450梯，真是失禁失禁」、「沒當兵的在喊欸，快來看快來看」、「到要保護這種不當兵嘴砲台獨咖就超不爽」、「閃兵的談當兵？」、「靠閃尿的逃兵仔講國防？」、「你先當兵學會拿槍再說」、「翻譯:你們快去死，我是免役仔」、「閃兵覺青偶像-閃尿」、「練滿身肌肉結果不當兵」、「閃尿躲兵役的喊最大聲，嘴臉真的有夠厚」、「閉嘴啦」、「沒當兵的沒資格出來吠」、「這咖罷免竟然沒過」、「當兵不行，當官我可以」、「需要一個閃兵閃尿的來教我們嗎」！

對此，宅神朱學恒更譏諷，「沒當過兵的林昶佐教訓大家要強化自身的國防戰力，誰跟他講一下撒泡尿照照鏡子好嗎？」