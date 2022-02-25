桃園配合2030雙語國家政策，積極推動雙語教育，教育局表示，高中有6校成立雙語實驗班、國中小有10間雙語學校及50間雙語課程亮點學校，高國中小外師涵蓋率達43％，市立高中甚至有「校校有外師」，學生能有更多與外籍人士互動的機會。

首屆「國際教育大師論壇」於25日在國立陽明交通大學登場，廣邀全台大學及高中近百位師長參與，討論各教育單位如何為國際化做好準備，桃園市長鄭文燦受邀出席，並分享桃園國際教育的發展現況。

「強化雙語能力成為必然趨勢！」鄭文燦指盤點市內雙語教學現況，他指出，為開拓學生的國際視野與學習動機，桃園提高外籍教師的員額，目前高國中小外籍教師涵蓋率已達43％，總計有115名外籍教師，市立高中更達到「校校有外師」的目標。

教育局補充，桃園市內有6所高中成立雙語實驗班，分別為大園國際高中「雙語國際實驗班」、內壢高中「數理科技雙語實驗班」、永豐高中「雙語實驗班」、楊梅高中「雙語實驗班」、平鎮高中「國際英語科技實驗班」及壽山高中「領導暨數理人才實驗班」。

教育局指出，較為特別的有大園國際高中「雙語國際實驗班」，主要會帶學生探討國際議題，養成學生注重社會人文關懷的精神與態度；內壢高中「數理科技雙語實驗班」則針對理工及英語相關學科有高度興趣的學生，培養學生的科技實作能力。

鄭文燦也點名大園國際高中，已在110學年度獲得國際文憑IBO組織授權認證通過，成為桃園第1所提供國際文憑課程的公立高中。另外桃園更與美國的緬因中央中學、加拿大的薩省及卑詩省簽訂高中雙聯學制課程等。