南投地檢署調查將涉案的17人以殺人等罪嫌起訴，25日南投地院一審判決出爐，主嫌黃宏瑜為遭依共同殺人罪累犯，處無期徒刑褫奪公權終身，其餘共犯也分別被判15年2月至7個月不等刑度。 (吳建輝攝)

原本幾人將廖男壓制到台中南屯區一處民宅毆打，但怕聲響引人注意，因此才將廖男2人又帶到南投水里拘禁毆打。(本報資料照片)

前年9月男子廖健翔、廖子濬才踏出台中金錢豹酒店，就遭以黃宏瑜為首的幾名惡煞帶至南投水里凌虐痛打，造成1死1重傷的慘案，南投地檢署調查將涉案的17人以殺人等罪嫌起訴，25日南投地院一審判決出爐，主嫌黃宏瑜為遭依共同殺人罪累犯，處無期徒刑褫奪公權終身，其餘共犯也分別被判15年2月至7個月不等刑度。

綽號「仔仔」和「主任」的29歲廖健翔、廖子濬，因侵吞黃宏瑜等人合資設在花蓮詐騙機房的詐騙款，案發當天遭黃宏瑜及辜男、羅男、陳男及楊男到花蓮要押人，卻發現2人烙跑回台中，因此交代劉姓友人假藉邀約至金錢豹酒店飲酒，實際上到酒店押人至南投水里綑綁痛打，要求交出侵吞款項。

檢方調查時還發現，其中綽號「仔仔」的廖男因為曾經逃困，後來被抓回來以後被嫌犯毆打虐待長達30小時，直到失去呼吸心跳以後，一幫人才願意罷手，而「主任」則是被打到四肢骨折後，被犯嫌送到台中榮總丟包，手段相當兇殘。

南投地院表示，期間廖健翔女友籌得400萬並以交付款項，但黃宏瑜仍認為所支付款項不足，不願罷手，還以三秒膠黏貼頭皮、剪刀不規則剪除頭髮等方式凌虐；原本幾人將廖男壓制到台中南屯區一處民宅毆打，但怕聲響引人注意，因此才將廖男2人又帶到南投水里拘禁毆打。

南投地院說，被告黃宏瑜持械連續毆打廖健翔長達20、30分鐘，終至廖健翔死亡，黃宏瑜發現廖健翔死亡後，找來同夥商量善後事宜，同日下午主動致電員警投案，法院認為，雖然施虐的黃宏瑜等有8人構成自首，但實際上均隱匿共犯與實情，甚至將隨身手機毀棄均為誤導偵查方向，足見其等均未能反省己身錯誤。

南投地院說，最終依其等分別實際下手施行暴行、共諜取款或提供住歷等角色分工，分別就被告黃宏瑜等人量處其行，而目前5人在押、3人因另案服刑中，還有2名葉姓、黃姓通緝，待通緝到案後將另行審結。

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