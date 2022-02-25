英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）25日表示，俄羅斯有意拿下整個烏克蘭，但根據情報部門分析，在烏克蘭軍方奮勇抵抗下，俄軍於24日未能達成「任何目標」，且已損失達450人。

「英國廣播公司」（BBC）報導，華勒斯25日於該公司的廣播4台（Radio 4）表示，俄羅斯的行動顯然是「全面性入侵」，目標可能是拿下整個烏克蘭，但根據英國情報部門的評估，俄軍在開戰第一天「未能實現任何目標」，因為烏克蘭軍方在獲得西方武器支援下，有效抵擋住俄軍戰車和航空機的入侵，並估計其已損失約450名官兵。

不過華勒斯也重申，英國不會在烏克蘭領空建立禁航區，因為這代表要讓英軍戰機直接與俄羅斯戰機交戰，而這需要北大西洋公約組織（NATO）正式向俄羅斯宣戰，但烏克蘭並非北約成員國。他補充，雖然英國自2008年起便開始資助與支持烏克蘭，試圖幫助該國加入北約，但「其他國家並不希望烏克蘭加入」。

英軍颱風戰機於東歐飛行。（圖／英國皇家空軍臉書）

華勒斯還痛批俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的行為「不理性」，說自己絕對不會想要引發一場歐洲戰爭。華勒斯強調，英國盡力向烏克蘭提供武器，讓其在「每條街道上與俄羅斯對抗」，並稱俄羅斯「不會止步於烏克蘭」，因為普丁不認為波羅的海國家是真正的國家。

俄羅斯同日則禁止所有與英國有關的航空機進入自家領空，報復先前英國拒絕俄羅斯航空公司（Aeroflot）飛機著陸的決定。