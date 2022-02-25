配合中央流行疫情指揮中心宣布邊境檢疫鬆綁，今年3月7日起，開放外國專業人士入境，且入境檢疫天數與移工相同，均縮短為10天。

現行移工採專案方式引進，原入境後須於防疫旅館居家檢疫或集中檢疫14日，並於同一地點銜接自主健康管理7日。指揮中心鑒於國內疫情日趨穩定，及因應世界各國鬆綁管制措施趨勢，宣布自111年3月7日起，移工入境縮短為檢疫10天，檢疫完成後仍於同一地點銜接自主健康管理7天，合計17天。

勞動部表示，雇主聘僱外國專業人士、僑外資事業主管、補習班外籍教師、外籍運動員、教練及演藝人員，同步自111年3月7日開放入境，外國人入境前，應依外交部規定，先至我國駐外館處申請特別入境許可，入境後相關檢疫規定均比照商務人士辦理。

勞動部補充，雇主於移工入境前，應先至勞動部入出國移工機場關懷服務網為移工登錄。雇主如已經登錄於3月7日以後安排移工入境，無須重新登錄，檢疫天數直接適用新規定；雇主如已登錄於3月6日前入境，若有延後至3月7日以後入境規劃，可自行至網站變更日期。