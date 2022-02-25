俄烏開戰衝擊國際能源市場，經濟部25日表示，政府平時在能源安全上已作足準備，不論是煤炭、石油或天然氣，均儲備充足的安全存量，同時也都採多元來源及長約採購，國內能源供應不致受到俄烏開戰影響，請外界放心。

經濟部說明，為確保國內能源供應穩定，政府平時即積極推動能源安全各項工作，其中針對煤炭、石油或天然氣均依法儲存一定安全存量，以備不時之需，而截至目前國內煤炭的安全存量尚有36天、石油存量達148天，包含中油原油庫存量75天、天然氣則有10天，均超過法定安全存量足以因應。

經濟部說，除安全存量外，分散採購來源及採取長約採購也是重要措施。以原油而言，國內原油輸入來源共14個國家，主要進口來源包括中東地區74.25％、美洲地區（美國）19.13％、西非地區（安哥拉）1.33％，且自2016年以後即未再由俄羅斯進口原油，故影響不大。此外，國內的煤炭輸入來源則有9國，主要來自澳洲及印尼計占超過四分之三（76.1％），雖然俄羅斯亦為我國煤炭來源國之一（約占14.7％），惟其占比不高，且在國內積極減煤方向下，對供應影響不大。

至於外界最關切的天然氣方面，經濟部表示，國內天然氣購氣以中長約為主占70%，本不易受短期事件影響，同時採購也多元分散，輸入來源共計14個國家，以澳大利亞（32.2％）及卡達（24.5％）為主，去年雖俄羅斯（9.7％）也是來源國之一，但與俄羅斯的合約將在下個（3）月到期，同時已經有後續替代來源可補足缺口，不會受到任何影響。

經濟部強調，為因應未預期事件影響國內能源供應，政府平時即已做足準備，可確保供應穩定；同時，國內在石油、天然氣、乃至電力價格方面，均有價格調整機制，可因應國際能源價格情勢變動，減緩進口能源成本上漲對產業、民生及物價之衝擊。本部也將持續關注俄烏事件後續發展，確保能源供應及物價穩定以照顧民生經濟。