南韓「性感小野馬」泫雅離開女團Wonder Girls和4Minute後，以個人歌手身分相當放飛自我，除了在造型方面更加性感，近期和師弟Dawn（金曉鐘）愛情長跑修成正果，點頭答應求婚升格準人妻；泫雅有了新身分尺度依舊無極限，只拍內衣褲自拍見黑影，事業線若隱若現非常撩人。

月初泫雅在IG分享無名指戴戒指的影片，雀躍地寫著「當然是Yes」，後來還有男友Dawn同樣戴著戒指的畫面，似乎是答應男方求婚；粉絲們看到兩人愛情長跑6年，終於修成正果，也替他們開心，湧入留言祝福「恭喜」、「天啊，這是真的嗎？」、「我的天，這就是真愛啊」。

泫雅升格準人妻尺度不減，還是大方曬出性感自拍。(圖/ 摘自泫雅IG)

不過，升格準人妻的泫雅尺度完全不減，今（25）日在IG上傳多張在鏡子前的性感自拍，身上只穿了一套黑色內衣褲，擺出各種姿勢，前凸後翹的身材全被看光；害羞的是，長髮披肩的關係胸前有黑影，細看能看到若隱若現的事業線，和渾圓的雙球，不用做什麼就特別誘惑。

泫雅和男友Dawn認愛後，不僅離開原經紀公司Cube娛樂，兩人更一起加入PSY創立的公司，共進退讓粉絲們都忍不住支持他們的愛情，如今愛情長跑6年修成正果，更讓眾人羨煞不已。