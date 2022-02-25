中職會長蔡其昌25日「公布答案」，確定第6隊只有1家企業，台灣鋼鐵將在3月2日下午前往聯盟簽訂意向書，對於達成上任時承諾的「第6隊」目標，蔡其昌沒有鬆口氣的感覺，「另一個壓力才剛開始。」

蔡其昌接任中職會長時就曾表示，希望能「把餅做大」，去年中職雖然面臨疫情挑戰，一度停賽近2個月，但聯盟去年整體營業額還是成長約18%，另外一大任務就是要找到第6隊，之前他在新春團拜時曾表示，會在2底前敲定。

今天蔡其昌宣布第6隊人選，只有台鋼1家企業，原本傳出有意成為第6隊的中華電信則是婉拒還沒辦法管理1支球隊，因此今年不會籌組球隊。

對於敲定第6隊人選，蔡其昌說：「沒有鬆口氣，壓力才剛開始，落實自己的承諾是重要的，說話算話、說到做到。」台鋼下周簽訂意向書後，下個月就能送交經營計劃書，5月招開常務理事會，討論第6隊加盟事宜，「若能在5月完成，7月就能參與季中選秀，一步一步來做。」

蔡其昌透露，現有的5支球團都很期望有第6隊誕生，對於第6隊他抱持樂觀態度，「初步5球團都表示歡迎。接下來第6隊要籌組，然後打二軍，接著打一軍，這個過程對聯盟而言，希望6隊實力接近，要怎麼讓第6隊快速迎頭趕上，這形成聯盟另一個壓力。」