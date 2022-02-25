桃園後厝港驚見裸身男屍 頭部挫傷待解剖釐清死因 17:592022/02/25 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市大園區24日有民眾在後厝港北側海岸散步，卻赫然發現1具男性遺體。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市大園區24日有民眾在後厝港北側海岸散步，卻赫然發現1具男性遺體，海巡將資料轉給派出所查身分比對資料，經查是死者是53歲的陳姓男子，其上半身赤裸、頭部有擦挫傷，詳細死因仍有待相驗確認。 許姓男子24日上午9點多在後厝港北側海岸散步，發現陳姓男子仰臥沙灘已無生命跡象，海巡署人員獲報後通知竹圍派出所協助採證、查身分，經指紋比對後才確認男子的身分，由於陳男頭部有擦挫傷，究竟是碰到礁石還是人為，目前尚無法判斷，須待檢察官與法醫擇期解剖釐清死因。 男嬰與母夜宿車內突猝死 臉頰現可疑挫傷 淡季不淡 工業生產指數連24紅 #後厝 #頭部 #散步 #釐清死因 #桃園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 親俄部隊宣稱攻下新領土 烏反嗆：殺死大量俄國傭兵 17:172022/02/24 國際 24日起購2張淡海輕軌一日券 可免費獲得設計師款櫻花水 18:132022/02/23 生活 陳建仁加入民進黨後 吳子嘉斷言他要拚2024總統 17:282022/02/23 政治 國際討厭香菜日！ 研究揭密：喜歡與否由基因決定 18:322022/02/24 生活 第24輪疫苗預約截止 預約率不到4成 下周一開打 15:302022/02/25 生活 連24紅！1月工業生產指數 創歷年單月次高 16:512022/02/23 財經 先自我要求 朱立倫強調：對2024沒有一絲一毫私心 11:242022/02/24 政治 高嘉瑜二伯騎車遭貨車撞飛 「頭部重創」送醫不治 14:432022/02/25 社會 烏克蘭進入30天緊急狀態 24日起實施 08:572022/02/24 國際 聯電星國擴廠 拚2024量產 04:102022/02/25 財經要聞 這個冬天特別濕 大台北「只乾6天」 破24年紀錄 15:022022/02/22 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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