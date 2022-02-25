桃園市大園區24日有民眾在後厝港北側海岸散步，卻赫然發現1具男性遺體，海巡將資料轉給派出所查身分比對資料，經查是死者是53歲的陳姓男子，其上半身赤裸、頭部有擦挫傷，詳細死因仍有待相驗確認。

許姓男子24日上午9點多在後厝港北側海岸散步，發現陳姓男子仰臥沙灘已無生命跡象，海巡署人員獲報後通知竹圍派出所協助採證、查身分，經指紋比對後才確認男子的身分，由於陳男頭部有擦挫傷，究竟是碰到礁石還是人為，目前尚無法判斷，須待檢察官與法醫擇期解剖釐清死因。