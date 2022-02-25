理想汽車公布2021年第四季業績，車輛銷售收入為人民幣（下同）103.8億元，年增155.7％，車輛毛利率為22.3％，季增1.2個百分點。

香港經濟日報報導，公司期內收入總額106.2億元，年增156.1％。經營利潤2410萬元，2020年為虧損7890萬元。非公認會計準則經營利潤為4.15億元，2020年為虧損7110萬元。自由現金流持平，為16.2億元。

2021年度，理想汽車收入總額為270.1億元，年增185.6％。非公認會計準則淨利潤為7.8億元，全年虧損2.8億元。自由現金流43.3億元，年增75.8％。

理想汽車預計，2022年首季車輛交付量為3～3.2萬輛，年增138.5％～154.4％。收入總額約為88.4億元，年增147.2％～163.7％。

公司公告，王凱因個人原因辭去理想汽車首席技術官職務，總工程師馬東籸將負責公司智慧汽車相關技術研發工作。王凱則將擔任公司高級顧問至2022年12月31日，以確保順利交接。