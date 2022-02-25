中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增68例COVID-19確定病例，分別為3例本土個案及65例境外移入，其中21例為航班落地採檢陽性；另確診個案中新增1例死亡。

本土個案有2例在雙北市，案20396台北市30多歲男性於2月23日出現流鼻水症狀，至診所就診，快篩陽性，至醫院採檢PCR陽性確診、Ct值18.2。個案的父親也確診24日匡列為接觸者居家隔離，經採檢PCR陽性、Ct值20.1，收治專責病房隔離治療。

宜蘭新增1例案20395因妹妹確診，由衛生單位安排採檢，2月19日PCR採檢結果為陰性，23日出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，24日症狀更明顯，自行快篩陽性，PCR採檢陽性、CT值11。

今日新增65例境外移入個案，分別為美國及印尼各8例，菲律賓6例，印度及越南各4例，香港3例，馬來西亞2例，加拿大、巴基斯坦、阿根廷、德國、馬爾他、衣索比亞、宏都拉斯、比利時、蒙古、法國、巴西、帛琉及英國各1例移入；另17例調查中。入境日介於今年1月13日至2月24日。

新增1例死亡個案第18815案，為60多歲本國籍男性，具慢性病史，是1月30日公布自菲律賓境外移入個案，個案於28日入境時因身體不適直接送醫，個案具呼吸困難、咳嗽、全身倦怠等症狀，診斷為肺炎，同日採檢確診並安排住院隔離治療，未解除隔離，於2月23日死亡。

根據統計，國內新冠疫苗接種率第1劑約82.8%，第2劑約76.6%，但75歲以上長者第1劑接種率仍僅約75%，第2劑接種率僅約69%，亟需再積極提升。

因應Omicron新型變異株仍具威脅，國內本土疫情尚未平息，指揮中心呼籲，尚未接種第1、2劑疫苗的長者及高風險族群，儘速完成基礎劑接種，因此延長地方政府提供200元(含)以下衛教品措施至3月31日止。