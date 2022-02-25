雲林縣北港鎮「台灣工藝之家」周秀惠虎年創作，馬賽克拼布展現老虎「善與惡」。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮拼布達人周秀惠，擅長以小碎布拼貼的馬賽克拼布創作，虎年特別創作1幅虎頭馬賽克拼布，利用馬賽克的視覺特性，以不同的觀賞方式，可看到溫和或凶猛的2種老虎表情，因此取名「善與惡」，讓觀賞者大呼「很神奇」。

周秀惠鑽研手工拼布已逾20年，在北港鎮成立「秀惠拼布工房」，作品結合在地媽祖文化，並從日常生活中取材，充滿創意與特色，屢獲台灣、日本、韓國比賽大獎，其馬賽克拼布作品，以小碎布拼成各種圖畫，不僅在社區大學授課深受歡迎，更獲選文化部認證為「台灣工藝之家」。

周秀惠表示，為迎接虎年的到來，她花費近1個月時間，創作1幅虎頭馬賽克拼布，長137公分、寬112公分，共使用了9500多片1.26公分見方小碎布，最大特色為老虎眼睛下方有一紅色區塊，有人看了覺得是老虎的「紅眼睛」，非常凶猛，但也有人看不出來，覺得老虎「很溫和」。

「為了呈現老虎2種不同的感覺，特別將其眼睛處模糊化」，周秀惠說明，馬賽克拼布可分成1至9個色階，每個色階又有30餘種花色變化，可營造出立體感，所以觀看的角度不同，就會產生不一樣的效果。瞇著眼睛看或用相機拍照，藉以降低解析度，反而可以看得更清楚。

周秀惠指出，這幅虎頭馬賽克拼布取名為「善與惡」，主要是用來表達事物都有一體兩面，甚至有很多面，端看觀賞者的心境與角度，只要不被自己的主觀意識所局限，生活就有更多的可能性，歡迎大家來「秀惠拼布工房」欣賞討論。