台灣藝大25日在台大體育館舉行的富邦人壽大專籃球聯賽(UBA)男子組8強複賽，靠著蘇培凱19分，曹薰襄和阿拉薩各拿15分，最後以70比54輕取國立體大，拿下闊別已久的8強首勝，卻賠上了余維豪、阿拉薩兩名主力，讓台藝教練葛記豪賽後只能大嘆。

「沒想到8強第一場就傷了余維豪(右腳踝扭傷)、阿拉薩(右手背挫傷)，儘管我很早就提醒球員，7場複賽都必須幹到底，必須做好心理準備，」葛記豪說，「畢竟是我們全隊首次打8強，一開賽明顯都跑不出來，直到下半場才恢復正常。」

葛記豪評估余維豪應該接下來的複賽不太可能上場了，卻相信阿拉薩將會咬牙續上，「還是要等我們帶他去醫院照完片子再說，希望他沒有事，我都已經買了那麼多的牛奶給他喝了，身體內的鈣質應該很足夠，我相信接下來他一定會撐住。」

「不過我也必須稱讚一下阿拉薩的奮戰精神，雖然他在下半場受傷，卻還是告訴我，他還是想要繼續上場打球，反正不能進攻，就做好防守工作，」葛記豪說，「我很開心他清楚自己還能在場上做什麼事。」葛記豪賽後也跟何柏勳耳提面命，「因為接下來他和陳宏恩都必須頂上來！」

國體以陳力生18分最高，謝承諳10分、9籃板，郭翰7分、12籃板，國體全場命中率僅3成75，更在第3節僅拿6分種下敗因。