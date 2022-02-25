俄羅斯對烏克蘭開戰，全球矚目，法人指出，烏俄兩國為鋼鐵出口大國，戰事升級恐影響物流，且因兩國外銷鋼材偏低價，後續鋼鐵行情可能迅速拉升。台股鋼鐵族群25日順勢升溫，類股在上市櫃兩市場漲幅名列前茅，新鋼（2032）則衝上漲停，成交量翻2倍增加、破萬張，領軍燁興（2007）、官田鋼（2017）等14檔價量雙贏。

在俄烏衝突延燒之際，台股隨前一日美股反彈，鋼鐵類股衝鋒，上市鋼鐵類股以2.52％居冠，上櫃鋼鐵類股則以2.32％名列第二，僅次於上櫃電子通路的2.43％，「鋼鐵人」再度活躍台股盤面。

鋼鐵龍頭中鋼25日上漲2.13％，成交量雖略有下滑，但仍有4.7萬張水準，而包括新鋼、燁興、官田鋼、大成鋼、新光鋼、榮剛、東和鋼鐵、春源、有益、燁輝、允強、彰源、第一銅、海光等14檔，則呈現價量齊揚盛況。

台新投顧副總黃文清預期，俄烏局勢變化，最可能發生的情境，是俄羅斯持續武力挑釁烏克蘭，各國加大對俄羅斯的制裁，同時透過外交斡旋，降低衝突，在此情境的假設中，國際股市震盪將加大，美公債利率先降後升，原物料價格也將高檔震盪，美國停滯性通膨機率短期升高。

塑化、鋼鐵則是在此過程中受惠的兩大產業。黃文清表示，無論西方制裁或俄羅斯主動切斷供給，均將造成國際原油，以及鋼鐵、鋁、鎳等工業金屬緊缺，使塑化及鋼鐵產品價格上漲。

法人指出，烏俄開打將影響物流，烏克蘭、俄羅斯兩國皆為鋼鐵出口大國，俄國一年產量約7千多萬噸，出口大宗品項包括廢鋼、熱軋、鋼胚等，烏克蘭主要出口則有扁鋼胚、熱軋等鋼材，在2100萬噸的年產量中，外銷量高達1400萬噸。兩國出口到亞洲、歐洲、中東等地的鋼材，屬中低價位，戰事若衝擊出口，將讓低價半成品、鋼材消失，而使鋼鐵行情快速拉升。