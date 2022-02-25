因應俄烏戰爭，農委會25日指出，為避免糧食庫存安全受到戰爭衝擊，已啟動短中長期因應措施，短期已請業者提前採購未來6個月國內飼料玉米需求量，中期將請台糖公司租用2.5萬噸滾動式倉儲空間，作為政府調節國內飼料玉米供應量使用，長期則則將新建6萬噸飼料玉米圓倉，擴增倉儲空間以建立安全庫存。

農委會指出，我國極少向俄國或烏克蘭進口飼料玉米，依據近5年關務署資料統計，我國僅有3次自烏克蘭進口紀錄，俄羅斯則無進口紀錄；惟受俄烏戰爭及國際情勢影響，國際穀物期貨價格及輸運費用大幅上漲，為提高我國糧食安全庫存，避免受戰爭衝擊，已啟動多項因應措施。

農委會表示，為強化我國糧食安全，短期已協請飼料業者提前採購未來6個月國內飼料玉米需求量，目前已完成採購約226萬噸，足夠未來6個月國內飼料玉米需求量。

農委會進一步指出，中期規劃將請台糖公司租用2.5萬噸滾動式倉儲空間，作為政府調節國內飼料玉米供應量使用；此外，為增加國產玉米自給率，將擴大飼料玉米耕種面積，由現行1.5萬公頃倍增至3萬公頃，其年產量預估可由原8.8萬公噸增加至17.6萬公噸，擴大國內玉米供應量。長期規劃則將新建6萬噸飼料玉米圓倉，擴增倉儲空間以建立安全庫存。