台新銀行發表2022年新權益，一舉調高@GoGo與FlyGo信用卡多項「有感」回饋，在各家國銀縮減信用卡優惠之際，提供三大利多亮點，回饋門檻降低、加碼通路擴增、回饋率提高。

台新銀行表示，原限定周六加碼改成「天天消費天天回饋」，@GoGo信用卡綁定LINE Pay或台新Pay消費，其數位／影音加碼通路從10家擴增至50家以上，於全台超過34萬店家消費提高至天天最高5％回饋。FlyGo信用卡加油、交通類別從原先6家擴增至15家，更新增Uber Eats／foodpanda／inline外送訂餐享最高5％回饋，權益調整網友普遍反應超有感、紛紛回應比剛上市時更優。

台新銀行支付金融處資深副總經理黃天麟指出，「有感」升級是今年雙狗卡權益調整的目標，過去兩年蒐集了客戶的聲音，並結合實際刷卡數據後，精選台新銀行信用卡卡友最常消費的通路進行加碼回饋，除增加加碼通路，也提高回饋上限，讓既有百萬卡友有感升級。對還未持有雙狗信用卡的民眾，現在也是申辦的最佳時機。

黃天麟說明，@GoGo卡加碼通路提供蝦皮、momo、PChome、淘寶網、Amazon等國內外熱門電商平台，以及熱門遊戲／影音平台如智冠、STEAM、Disney+、Spotify、Netflix、KKBOX等，多達50個以上通路消費提供最高3.5％回饋，覆蓋全台主流國內外網購平台。

另台新銀行FlyGo信用卡除在卡友常用的外送平台可享高回饋外，針對交通、租車及訂房、訂票網加碼回饋最高5％，新朋友申辦更享最高13％回饋。全球疫情關係帶動海外網購，台新銀行FlyGo信用卡除祭出海外（含網購）最高3％回饋無上限，還提供開車族當月不限金額消費，免費洗車服務優惠。