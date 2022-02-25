2021年上半年受乾旱及8月西南氣流豪雨等災害影響，致部分地區香蕉單位面積產量減少，農委會試辦的香蕉收入保險，經核算8縣市、22鄉鎮市區符合保險理賠標準，計有120位投保農民受益，理賠面積約200公頃、理賠金額623萬元，給予受災蕉農朋友實質上的保障。

農金局表示，香蕉收入保險自2020年起試辦，提供農民價格下跌、產量減損造成收入減少之保障，首年度因香蕉價格相對較低即理賠167件，理賠金額698萬元。本保險連續2年出險，有效分散蕉農經營風險，2022年度保單銷售至3月31日。

農金局說明，為便利農友投保，在去年放寬投保資格，刪除不得間作混作規定，並簡化相關投保程序，目前已有高雄市、屏東縣、花蓮縣、宜蘭縣、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台東縣、台南市等13縣市、99個鄉（鎮、市、區）參與，同時提供補助1／2保費，部分縣市政府也有加碼補助，減輕農民負擔，鼓勵共同參與。

農金局強調，全球氣候變遷日趨嚴峻，因應極端天氣發生之頻率及強度增加，面臨的災害型態多元，農民可藉由農業保險移轉風險，目前已開發25種品項、39張保單，呼籲農民朋友踴躍投保農業保險，強化災變因應能力，保障營農收入，共同打造安心的從農環境。