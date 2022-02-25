全球第二大傳動系統元件大廠上銀科技接獲半導體、5G、自動化及工具機等產業訂單，去年營收改寫歷年次高，獲利則是第三高。去年合併營收272.65億元、淨利歸屬母公司35.32億元、EPS回升至10.36元，25日董事會決議每股配發現金股4.5元，現金股利配發率43.44％。

上銀25日下午董事會通過去年第四季及全年財報，去年合併營收達272.65億元、營業毛利98.15億餘元，營業利益近51.15億元、稅前淨利近44.75億元、本期淨利淨利近31.55億元、淨利歸屬母公司35.32億元，EPS為10.36元。

上銀董事會決議每股配發現金股利4.5元，現金股利配發率43.44％。以25日收盤價264.5元計算，現金殖利率1.70％，並訂定6月27日召開股東會。

上銀指出，上銀持續接獲半導體及自動化等產業訂單，目前滾珠螺桿訂單能見度4～4.5個月、部分產品訂單能見度超過4.5個月，線性滑軌訂單能見度看到3～3.5個月，部分產品訂單能見度達3.5個月，晶圓機器人需求很旺，目前下單到出貨約3個月，上銀目前整體訂單能見度看到第二季。這次參加台北及台灣國際工具機展聯展展出的車用轉向系統滾珠螺桿，預計今年底或明年初小批量生產及出貨，等正式量產後，各規格產品年出貨規模預估30～50萬支。

上銀指出，去年反映原物料成本上漲，依不同客戶及不同國家漲價，平均漲幅約10％，今年暫不考慮漲價。