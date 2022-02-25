賽前在D組同是1勝的大溪高中與高苑工商，25日交手爭取晉級資格，大溪在葉一竤、林子峻投打雙雄建功下，以10比1提前7局扣倒對手，拿下2勝晉級110學年度高中聯賽木棒組第四階段。

大溪開賽就從黃聖凱二壘安打帶起攻勢，隨後利用失誤回來得分，5局上2出局後，張家豪選到保送，黃聖凱跑出內野安打推進，高苑雖然換投，但仍擋不住大溪攻勢，吳誌珈敲出安打、汪家毅獲得保送，之後第四棒林子峻扛出左外野滿貫砲，大溪單局灌進5分拉開差距。

7局上1出局後大溪再吃下4分大局，最終就提前扣倒對手，在第三階段2連勝，提前取得第四階段門票。

大溪第四棒林子峻單場4支2，包括一發全壘打，包辦5分打點，總教練鄭錦繁表示，這是他的高中首轟，來的有點晚，「對他打擊有期待，他身材雖然有點胖，不過腳程不慢，守備能力也不錯。」

以102球先發6.1局失1分的葉一竤拿下勝投，他說，投到第5局抽筋，因此有點狀況，「教練喊暫停時，我說還可以，想要拿勝投，對高苑平常心去投，很開心終於突破。」

舊正棒球場其他兩場比賽，善化高中靠著徐庸展、林鴻宇兩任投手壓陣，以3比1擊敗東石高中，加上北科附工以3比6輸給三民高中，三民高中以分組第一晉級。

而善化高中、北科附工、東石高中三隊戰績都是1勝2敗，比較優質率(TQB)後，由善化（0.05556）、東石（0.16667）晉級第四階段，北科（-0.22222）則遭淘汰。玉里高中則靠著先發投手陳子昕完投撐場，以4比1擊退大理高中，保有晉級生機。

南投縣立棒球場的比賽，普門中學靠著趙佳誠夯出兩分砲，以12比2提前6局擊敗陽明高中，以分組第一晉級8強。