今（25）日是和平紀念日連續假期前1天上班日，高公局表示西部國道路網於下午4點後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1南向內湖至圓山、桃園至內壢、北向林口至五股，國3南向新店至中和，國5南向坪林至頭城，其餘國道路段大致正常。截至下午17點，國道交通量69.2百萬車公里，預估今日交通量105百萬車公里。

明日是228連假首日，預估國道交通量114百萬車公里，是年平均平日88百萬車公里的 1.3倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，是年平均平日的1.4倍，相關疏導措施包括：6-12點國5南港系統南向入口高乘載管制、0-12點封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5點暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

預判明日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等6路段，建議西部國道南向用路人儘量於12點後出發；國5南向用路人建議於17點後出發。