前總統陳建仁去年12月30日向民進黨北市黨部申請入黨，台北市黨部入黨審查委員會今日中午進行審查，黨部主委吳怡農證實，已審查通過，申請入黨最沒有異議的應該就是陳建仁，沒有任何人對陳有任何意見，入黨日期為交件日期，後續將報黨中央。

入審會今審查15件申請書，有11件新進黨員、4件再入黨，其中包含陳建仁的申請。

外傳內部針對陳建仁入黨申請有一些討論，吳怡農指出，自己沒有在現場，但今天審了15個人，不到半小時就散會，非常有效率，通常入審會討論非常快，除非有被停權或被開除重新入黨的才需要花時間討論，今天算是蠻例行性會議，若有爭議應該不至於半小時就結束。

吳怡農轉述陳建仁說法，「去年年底有一些社會賢達，邀我一起加入民進黨，支持民進黨！我很欽佩民進黨先進爭取臺灣自由、民主、人權的無私奉獻，很肯定民進黨六年來的執政成績，認同民進黨對臺灣未來發展的理想，再加上支持蔡主席的治國理念，才決定以民間學者身分加入民進黨，支持民進黨！」