中央銀行公布1月存款不足退票統計，當月退票金額明顯增加至39.17億元，月增14.58億元或59.29％，年增也有33.96％，銀行授信主管認為，主要是Omicron疫情來襲，加上農曆年前資金週轉高峰期的效應，但政府紓困效益遞延下，仍位在40億元之下相對低的水準。

根據央行統計，1月票據交換張數為592.59萬張，較去年12月增加23.32％，票據交換金額為1兆2623億元，月增9.63％。主要是1月雖較上月減少1個營業日，但增加1個月底峰日，使得票據交換張數及金額均增加。所謂的月底峰日，即交換票據通常在月底達到最高峰，俗稱月底峰日，去年12月無月底峰日，1月有1個月底峰日。

央行指出，1月存款不足退票張數共4045張，占票據交換張數比率為0.07％，月減0.01個百分點。存款不足退票金額39.17億元，占票據交換金額比率為0.31％，月增0.10個百分點，主要是大戶退票金額增加所致。大戶指每戶退票金額達1億元以上，當月共有二戶均個人戶，合計金額15.1億元。

至於1月公司戶退票張數占全體退票張數比重月減0.42個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額比重月減23.92個百分點，個人戶則呈反向同幅度變動。