國內最大預拌混凝土廠國產建材（2504）公布2021年財報，合併稅後淨利29.33億元，每股盈餘EPS 2.42元。董事會25日決議通過每股配發1.8元的現金股利，配發率約75％，而以國產建材25日收盤價26.4元，現金殖利率6.82％。無論是獲利、每股盈餘EPS以及股利配發，均刷新史上最高紀錄。

國產建材指出，2021年無論是建築執照核發或是開工數都不斷創高，加上科技大廠全台持續擴廠、公共建設支出規模持續刷新記錄，全面帶動營建景氣暢旺，因此集團無論是營運或是獲利，都創下相當亮眼的成績單。

展望未來，國產建材認為，由於台商回流、科技業建廠需求、地產建案開工率提升、政府推動老屋重建的獎勵方案、還有前瞻建設工程等帶動，例如，今年政府公共建設總支出達到5448億元的歷年次高規模，使得營建榮景非常暢旺、混凝土需求持續攀高。

國產指出，目前在手的高端混凝土庫存訂單不斷累積增加，預期今年在本業持續穩健成長、加上售出高雄土地今年入帳等業外挹注，營運前景與營利動能都相當樂觀看好。

由於持續看好未來營運發展，國產建材表示，目前除積極佈局增設新廠與增加新產能外，也擴增如高品質的ALC輕質磚等全建材集團產品線，以及南港大型開發案等全台資產活化布局，未來3-5年的營運成長可期。