俄羅斯入侵烏克蘭進入第二天，戰火持續蔓延。總統普丁（Vladimir Putin）執意對烏發動特別軍事行動，截至目前已釀成500死傷，估計傷亡人數會持續增加。然而，對比烏克蘭境內烽火連天，鏡頭轉移到莫斯科中心的普希金廣場(Pushkinskaya Square)，數千人走上街頭發起「反戰潮」，推特上更出現許多「我是俄羅斯人，很抱歉…」(I am Russian sorry for that)的標語，許多俄羅斯人對普丁的行為表示抗議。

根據俄媒OVD-Info指出，俄羅斯當局昨日(24)在街上至少逮捕了1,000多名抗議民眾，他們高舉「拒絕戰爭」、「與烏克蘭人站在一起」等反戰標語，有人當街燒毀自己的護照、揮舞烏克蘭國旗表示支持，大多數人高舉寫著「我為自己是俄羅斯人感到非常抱歉」的海報聲淚俱下。俄羅斯境內至少53個城市湧現反戰民眾，警方也已經逮捕到1,702多人。

Israel Russians burning their Russian passports on the streets of #Israel!



We stand with #Ukraine

pic.twitter.com/bEVZ93rL2P — Emily Schrader - אמילי שריידר (@emilykschrader) February 24, 2022

sorry for that i am russian. pic.twitter.com/5P6JKXikUQ — Fazal Rahman Zalmai (@zalmaik07931501) February 24, 2022

A Russian guy in front of Russian embassy in Warsaw:



"I am ashamed of my country. Not all russians support wars. I stand with Ukraine. Sorry I can't do nothing". pic.twitter.com/SmvnIg4SJd — Tomasz Oryński (@TOrynski) February 24, 2022

俄羅斯人盡可能透過集體聲浪隔空向總統喊話，在不滿情緒中抵制普丁的決定。推特上除了可以看到無數的俄羅斯人為自己的身分感到愧疚，還有畫面流傳出俄軍紛紛繳械投降。影片中，冰天雪地上散落一地的俄軍制服和裝備，還有一台沒人留守的裝甲車就這樣敞開車門被棄置於路旁，由於影片是民眾隨手拍下PO到推特，寫下:「戰爭第一天，這些散落一地的足跡已證明他們投降了。」不過底下留言一片倒表示這根本是「假消息」，有人說那只是少數不幸的幾位士兵而已。