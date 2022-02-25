美國職籃NBA僅有的兩名烏克蘭球員藍恩和米哈柳克今天發表聲明，譴責俄羅斯入侵他們的家鄉。

沙加緬度國王中鋒藍恩（Alex Len）和多倫多暴龍球員米哈柳克（Sviatoslav Mykhailiuk）呼籲烏克蘭人民團結起來，並為在烏克蘭的朋友、家人和其他人禱告。

兩人在他們的社交媒體帳戶貼出聲明說：「一場巨大的悲劇降臨在我們親愛的故鄉烏克蘭，我們堅決譴責這場戰爭。」

「烏克蘭是一個和平的主權國家，居住著想要決定自己的命運的人。我們為我們的家人、朋友、親戚和所有在烏克蘭的人民禱告。」

「我們希望儘快結束這場可怕的戰爭。親愛的烏克蘭同胞，堅持下去！我們的力量在於團結！我們和你們同在！」

其他烏克蘭運動員，包括英格蘭足球超級聯賽曼城（Manchester City）的球員津琴科（Oleksandr Zinchenko）以及女網選手絲薇托莉娜（Elina Svitolina）都發表談話，譴責俄羅斯入侵烏克蘭。