數十位在台灣的烏克蘭人、俄羅斯人與波蘭人等歐洲民族25日聚集在莫北協駐台代表處前，表達反戰要和平等訴求，並有人高舉烏克蘭國旗聲援。（張鎧乙攝）

在台灣的烏克蘭人、俄羅斯人、波蘭人等歐洲民族25日聚集在莫北協駐台代表處前，表達反戰要和平等訴求，並有人高舉「俄羅斯滾出烏克蘭」的標語聲援烏克蘭人民。（張鎧乙攝）

俄羅斯以武力入侵烏克蘭，不少在台烏克蘭人擔心家人在家鄉的安危，在台灣的烏克蘭人、俄羅斯人、波蘭人與立陶宛人等歐洲民族，今天下午聚集在莫北協駐台代表處前，手舉標語抗議俄羅斯入侵、聲援烏克蘭人民，表達反戰要和平等訴求。來台7年的貝娜表示，她的故鄉雖然未受到戰火波及，但在與母親聯繫時，看到母親的淚水，心都碎了，希望戰爭盡快結束。

俄羅斯昨日向烏克蘭開戰，在台烏克蘭人在社群軟體發起聲援行動，今明兩天串聯聚集台北市信義區街口表達訴求，今天下午四點有在台烏克蘭人、白羅斯人、哈薩克人、俄羅斯人、立陶宛等，手舉各式標語，表達反戰要和平等訴求，甚至有人高舉「俄羅斯滾出烏克蘭」的標語，齊聲高喊peace no war口號。

參與聲援活動的在台烏克蘭人表示，哥哥是軍人，因為戰爭上前線打仗，讓她非常擔心，所幸家人目前都平安，哥哥早上也打電話向她，希望藉由街頭聚集活動，齊聚更多聲援烏克蘭的力量，給予烏克蘭協助與加油打氣。

貝娜的哥哥也是軍人，每次與哥哥取得聯繫，讓她感到比較放心，貝娜說，因為無法幫助在家鄉的親人，非常難過，因此每天都會與家人聯繫確認安全，但看到母親因為俄烏戰爭流淚，她看了心都碎了。

發起抗爭活動主辦人之一來自烏克蘭的亞歷克斯指出，俄烏戰爭發生第一天，他獨自拿著國旗站在街頭3小時，並將照片上傳社群軟體，消息傳開吸引許多人前來聲援，讓他很開心，希望大家能關注烏克蘭，給予支持跟幫忙。