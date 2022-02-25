為鼓勵部落族人與孩子參與活動，台東縣政府25日辦理老幼共學‧大手牽小手歌唱總決賽。（蔡旻妤攝）

為鼓勵部落族人與孩子參與活動，台東縣府25日辦理「老幼共學‧大手牽小手」歌唱總決賽，從68個文健站中評選19個，各站長者們都有備而來、競爭激烈，最終由達仁鄉土坂文健站以老幼精彩的合作演出奪冠並獲得2萬元獎金。

台東縣府原民處自22日起辦理分區比賽，分別以海岸線、南迴線、縱谷線陸續開唱，共計有68個部落文健站報名參加，有些隊伍還帶著幼童孫兒熱鬧參與，老幼同歡，以歌唱方式紓壓，達到文化照顧與世代交流的模式。特別與會的原民會副主委林碧霞肯定表示，台東推動部落文健站許多活動，讓長者們喜歡去文健站學習，是她看過全國最活潑的縣市。

台東縣長饒慶鈴前往現場為大家加油打氣，並親自頒發獎項，結果達仁鄉土坂文健站以老幼精彩的合作演出奪下第1名，獲得2萬元獎金、第2名隊伍為成功鎮都歷文健站，獎金1萬5千元、第3名則為大武鄉大武文健站，獲1萬元獎金。饒慶鈴說，這幾場賽事幾乎都有幼童一同上台歌唱，跨世代結合融洽，合作完成1首歌曲，更展現台東部落長者創意能量，以及傳承在地歌謠的精神。

縣府表示，為了讓長輩在台東活得更快樂健康且充實，縣府積極整合局處資源，從健康、社會、環境及經濟等多面向共同推動健康高齡友善，實施成效斐然，去年台東縣獲「健康城市暨高齡友善城市卓越獎」全國第一，同時原民處又以「齡近學習，原來都在」拿下共老獎，提倡社會敬老與親老文化，增進跨世代溝通、互動與相互尊重，促成世代共融的社會。