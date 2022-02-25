據新華社報導，中共中央政治局今天（2月25日）召開會議，討論大陸國務院擬提請第十三屆全國人民代表大會第五次會議審議的《政府工作報告》稿，審議《關於十九屆中央第八輪巡視情況的綜合報告》和《關於2021年中央巡視工作領導小組重點工作情況的報告》。中共中央總書記習近平主持會議。會議強調，將統籌疫情防控和經濟社會發展，迎接中共二十大召開。

會議強調，今年將召開中國共產黨第二十次全國代表大會，是黨和國家事業發展進程中十分重要的一年。會議指出，做好政府工作，要在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，弘揚偉大建黨精神，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，全面深化改革開放，堅持創新驅動發展，推動高質量發展，堅持以供給側結構性改革為主線，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，繼續做好「六穩」、「六保」工作，持續改善民生，著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定，迎接黨的二十大勝利召開。

會議指出，今年工作要堅持穩字當頭、穩中求進。要加大宏觀政策實施力度，穩定經濟大盤。堅定不移深化改革，激發市場主體活力。深入實施創新驅動發展戰略。堅定實施擴大內需戰略，推進區域協調發展和新型城鎮化。大力抓好農業生產，促進鄉村全面振興。擴大高水平對外開放，推動外貿外資平穩發展。持續改善生態環境，推動綠色低碳發展。防範化解金融風險，守住不發生系統性風險的底線。切實保障和改善民生，加強和創新社會治理。加強政府自身建設，力戒形式主義、官僚主義，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

會議指出，十九屆中央第八輪巡視成效明顯，發揮了政治監督作用。黨的十九大以來，以習近平同志為核心的黨中央堅持和加強對金融工作的集中統一領導，對深化金融改革作出全面部署，堅持金融為實體經濟服務，嚴厲懲治金融領域腐敗，有效化解重大金融風險，金融業發展取得新的成效。同時，巡視也發現，金融單位在落實黨的全面領導、加強黨的建設、全面從嚴治黨等方面仍然存在不少突出問題，有的問題帶有共性，必須認真解決。要壓實整改主體責任，加強整改日常監督，推動一個問題一個問題解決。

會議強調，要強化黨中央對金融工作的集中統一領導，堅定不移走好中國特色金融發展之路。要強化金融風險防控，堅決維護金融穩定大局。要強化全面從嚴治黨嚴的氛圍，落實「兩個責任」，加強對「一把手」和領導班子的監督，對違反中央八項規定精神、政商「旋轉門」等典型共性問題開展專項整治，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。要創新完善權力監督制度和執紀執法體系，做到懲治金融領域腐敗和處置金融風險同步推進、嚴肅追責和追贓輓損同步推進、建立制度和強化制度執行同步推進。要深入貫徹新時代黨的組織路線，強化領導班子隊伍建設。要深入推進金融領域改革，不斷提高金融治理體系和治理能力現代化水平。

會議對中央巡視工作領導小組2021年的工作給予充分肯定，同意其對2022年的工作安排。會議強調，要深刻領會「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，全面貫徹巡視工作方針，鞏固深化政治巡視，突出巡視工作政治性和人民性。要突出問題導向，堅持黨內監督無禁區，扎實完成巡視全覆蓋任務。要認真貫徹關於加強巡視整改和成果運用的意見，完善整改機制、強化整改責任落實。要持續深化巡視巡察上下聯動工作格局，充分發揮巡視綜合監督作用。要認真總結十九屆巡視工作，不斷深化規律認識，把巡視工作做得更加科學有效。