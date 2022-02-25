因應年底九合一大選，檢察總長江惠民25日邀集全國一、二審檢察長、調查局局長、廉政署署長、一、二審主任檢察官，召開選期專案會議，要求及早規劃賄選、暴力、假訊息及境外勢力介入等選舉查察工作，並針對檢察機關偵辦公務員詐領加班費、差旅費的法律適用歧異，做出統一追訴標準，依《刑法》普通詐欺罪論處。

江惠民致詞時表示，今年11月26日舉辦的九合一大選，檢察、調查、廉政機關應針對本次選舉賄選、暴力、假訊息及境外勢力介入等選舉查察工作及早規劃，以維護選舉公平性。

另江惠民表示，公務員加班費、值班費、差旅費及休假補助費案件，目前檢察機關偵辦存在不同見解，基於檢察一體原則，最高檢察署應予統一追訴標準。

法務部政務次長蔡碧仲指出，公務員詐領小額補貼款案件，如地檢署偵辦標準不一，會讓民眾無法接受與理解，檢察機關的公信力會受影響；有關年底九合一選舉對於境外勢力、境外資金介入影響選舉，應及早規劃，強力查察，假訊息部分要注意其時效性，積極查緝。

江惠民對於檢察機關偵辦公務員詐領加班費、值班費、差旅費及休假補助費4類案件，制訂統一追訴標準，1.公務員詐領加班費、值班費、差旅費及休假補助費以普通詐欺罪論處，其他性質個案則視具體案件情節，由各檢察署參酌研討會意見認定。

2.4類案件以《貪汙治罪條例》起訴者，於審判中應請公訴檢察官聲請變更起訴法條為刑法普通詐欺罪，如法院已依《貪汙治罪條例》判決有罪者，檢察官應提起上訴，請求改判《刑法》普通詐欺罪。

3.廉政署及調查局就這4類案件，以普通詐欺罪統一移送標準；4.請廉政署加強4類案件內控機制或行政管理宣導，以減少此類犯罪發生。