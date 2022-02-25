成長中的小麥獲得適時滋潤，快速抽出長長的麥穗，田野間一片綠油油。（李金生攝）

金門在最近一周累計降雨量91毫米，溫和的雨勢滴滴入土，讓成長中的小麥獲得適時滋潤，快速抽出長長的麥穗，田野間一片綠油油，預約3、4月麥浪隨風搖曳的好風光。

金門氣象站統計，金門地區在這一波連7天的降雨中，累計91毫米的雨量，其中又以23日的28毫米最多。另2022年至今的雨量已有226.5毫米，分別是1月47毫米、2月179.5毫米，若春雨緊接再來報到，可望一掃連2年的大旱景況，對湖庫蓄水和農塘灌溉都可帶來助益。

縣農會總幹事文水成表示，金門地區平均年降雨量約1000毫米至1100毫米之間，但前年僅有476毫米，去年更僅有427毫米，在連年乾旱的情況下，主要經濟作物高粱和小麥生長都受到影響，尤其是高粱「空包彈」情況嚴重，縣府和縣農會因此報請中央公告金門縣高粱為「農業天然災害現金救助地區」，每公頃補助1萬6000元救助金。

金門今年開春以來，水情與往年相較有好轉跡象，這一波降雨十分溫和，讓成長中的小麥獲得及時滋潤，連日來迅速抽出長長的麥穗，全島各地都可見青翠好風光，吸引遊客駐足打卡。

另外，全島各地湖庫都有進水，前年乾旱時開挖浚深的農塘，水位也跟著降雨上升，部分小塘甚至有溢流現象，潺潺水流通過溝渠，都讓農友看得好開心。