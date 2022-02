俄羅斯對烏克蘭開戰進入第二天,全世界都在關注這場戰役。林飛帆在臉書呼籲,「現在應該是強化團結的時刻」,不過被網友留言砲轟,「沒當兵就閉嘴啦」、「替代疫的能打戰嗎?」

林飛帆在臉書指出,這幾天,俄羅斯對烏克蘭的侵略大家都很關注,也都心繫烏克蘭。不過,也因為當前國際情勢的大變化,一些人又開始推銷「疑美論」、「棄台論」。

林飛帆推薦美國布魯金斯學會資深研究員Ryan Hass 發表了一篇文章為「台灣從烏克蘭汲取正確的教訓」(Learning the right lessons from Ukraine for Taiwan ),現在,對台灣最重要的應該是要「提升台灣的政治團結與國家安全」,而台灣的現任或未來的領導者,也應該把握這個機會強化台灣對未來的信心。

林飛帆認為,現在,台灣應該是和國際社會應該共同譴責俄羅斯,並且在我們能力範圍內,參與國際社會的制裁行動(這點今早政府也正式宣布參與國際的經濟制裁行動),而不是讚揚普丁。

網友留言質疑,「九萬哥,到時你可要站在第一線上場,別閃躲嘿」、「替代疫的能打戰嗎?」、「你先去當兵,就是最好的典範了」、「沒當兵就閉嘴啦」、「你沒當兵啊」、「以身作則,先去當兵」!