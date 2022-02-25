長榮集團控股公司-長榮國際25日召開股東臨時會，改選董監事，張國明與張國政聯手的聯盟取得過半的席次（三董一監），據了解，改選變天出乎預料，主要為張國煒的母親李玉美有7.14％的關鍵一票轉向支持張國明與張國政。因未來15日內將再召集一次進行改選董事長，新任董事長人選將值得關注。

長榮國際現任董事長為柯麗卿，為張國華人馬，長榮國際誰來當家將牽動長榮集團人事。

長榮國際股東結構為張榮發文教基金會持股28.86％，張榮發長子張國華、次子張國明及三子張國政等三人分別持有18％，張榮發（歿）持有5％，張國煒母親李玉美7.14％。

長榮國際持有長榮航10.92％、長榮海運4.98％、榮運8.45％、長榮鋼鐵21.69％以及長榮航勤、長榮空廚、長榮空運倉儲等，為長榮集團控股公司，掌握集團兆元市值。

長榮國際25日表示，長榮國際股東臨時會已進行董監改選及討論解除新任董事競業限制案，並順利選出新任董監事。長榮國際強調，秉持公司治理，尊重選舉結果，當選名單將會依法於公開資訊觀測站公告。