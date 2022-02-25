農糧署25日指出，糧署與越南農業暨農村發展部作物生產司完成植物品種檢定及保護國際合作備忘錄之簽署，開啟台越植物品種權交流的歷史新頁，行政院於24日同意備查，未來台越雙方業者向對方國申請植物品種權時，受理方得依申請出具UPOV（植物新品種保護國際聯盟）英文植物品種性狀檢定報告書，並無償提交審查結果，將可大幅減少申請費用及案件之審查時間，加速兩國品種保護及產業布局。

農糧署表示，台越商貿往來緊密，越南為我國新南向政策的重要貿易伙伴，並為CPTPP及UPOV的會員國，在東協農業扮演要角，越南亦是我國蝴蝶蘭主要貿易伙伴，依關務署統計，2021年出口越南達新台幣3.94億元，為我國第三大出口市場。

農糧署指出，植物品種權為屬地主義，為協助植物新品種在越南布局，我國自2016年開始與越方透過農業雙邊協商平台進行技術交流與協商，終於2021年12月3日完成備忘錄之簽署並生效，並提行政院完成備查，我國新品種權申請人將可簡省赴越申請植物品種權之時間及交付檢定成本，深化新品種在越南的植物品種權佈局及權利保護，帶動雙邊的農業貿易。

農糧署強調，2019年業與歐盟簽署相互採認蝴蝶蘭檢定報告書，2021年與越南之簽署更擴及相互執行之種類，未來並將積極與其他貿易伙伴國家洽商相互採認品種性狀檢定報告書事宜，爭取縮短台灣優良育種成果取得當地品種權時程，強化產業國際布局，建構臺灣於植物品種權研發領先者的戰略優勢，持續開拓國際市場商機。