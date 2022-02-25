瞄準數位金融發展，提供多元金融服務，台新銀行提供民眾只要下載Richart Life App點選「支付」功能，即可使用台新Pay付款，讓結帳過程更便利快速，體驗全方位支付場景，今年支付場域將再延伸，成功進軍台中熱門夜市的「旱溪夜市」及「大慶夜市」，並搭元宇宙熱度消費回饋NFT（Non-fungible token，非同質化代幣）。

台新銀行個人金融事業總處副執行長包國儀表示，台新Pay除提供攤商與消費者便利的收付款服務外，更結合時下最夯的元宇宙話題─NFT，攜手台中人氣攤商共同合作，以台新Pay錢包消費滿額，贈合作攤商NFT快閃活動。今年3月下旬開始，民眾只要在台中的「旱溪夜市」、「大慶夜市」以台新Pay交易，就可享活動消費抵用券及刷卡金好禮，還可獲台新Pay消費單筆達300元，領取人氣攤商限量發行的NFT。

這次台新Pay與旱溪夜市及大慶夜市合作為首波快閃活動，讓民眾享受有別以往的金融體驗，付款體驗更多元。包國儀指出，未來將依據不同活動型態與支付場域特色，將再推出一系列優惠活動，請民眾敬請期待。

包國儀強調，台新銀行融合數位化浪潮，共創消費者、商戶共榮的數位金融生態圈，台新Pay合作通路已遍及眾多生活支付場景，如全家、7-ELEVEN、萊爾富、OK等四大超商，及新光三越百貨、超市量販與連鎖咖啡店等。同時也持續深耕台灣各地特色商圈支付場景，如饒河夜市、墾丁、九份、東大門夜市等。未來將持續在金融科技創新、提供更便利的服務，致力成為民眾數位金融的智慧好夥伴。