保險公司女性董事比率低，金管會要各公司「說清楚」。金管會25日公布，將修正保險業資訊公開管理辦法，明訂各保險公司要在申報表中，具體說明董事會的多元化政策，且要載明具體目標及其達成情形，以促進保險業董事會組成及結構的健全發展，法規要預告60天，極可能會影響部分公司未來董事改選規劃。

據金管會統計，15家產險公司（外商保險在台分公司不計算）有4家公司是完全沒有女性董事，另外有7家女性董事占比連20％都不到；19家壽險公司則有5家完全沒有女性董事，6家女性董事占比不到20％，整體來看，15家產險公司有21位女性董事，占比13.55％；19家壽險公司則有37位女性董事，占比20.44％。

金管會表示，考量監理一致性，參考2021年已預告完成的「公開發行公司年報應行記載事項準則」，修正保險業辦理資訊公開管理辦法，修正重點有二項，一是強化及落實公司治理及環境、社會及治理(ESG)議題的資訊揭露，二是強化資通安全相關資訊的揭露。

在公司治理及永續揭露上，要求保險公司具體敘明董事會的多元化政策，並在申報表中載明公司具體目標及其達成情形，以促進保險業董事會組成及結構的健全發展。另外，各公司要將履行企業社會責任情形修正為推動永續發展執行情形，強化推動永續發展執行情形的揭露。

金管會推動董事會組成多元化，包括董事專業背景、性別平權等，如增加勞方或工會代表，提高女性董事比重等，未來各保險公司都要揭露目標及達成情況。

另一個修正重點即要強化保險公司資通安全管理，明定各保險公司應說明資通架構、政策、具體管理方案及投入資通安全管理的資源等資訊，並揭露重大資通安全事件所遭受的損失、可能影響及因應措施，及明定應揭露資通安全風險對財務業務的影響及因應措施。

另為強化保險業揭露履行誠信經營執行事項，亦要求各保險公司應敘明其誠信政策及方案、落實誠信經營及公司檢舉制度的運作情形。