一名男網友在網路上吐露煩惱，稱女友看YouTube介紹半套店小姐的職業甘苦談，便開始慫恿他也去半套店光顧一下，但他實在覺得不願意便拒絕，好奇問網友怎麼看。文章曝光後，不少網友說這是陷阱題，如果原PO真的去，這段感情就完蛋了。

這名男網友在論壇《Dcard》感情板發文，稱女友日前在YouTube看了一部介紹在半套店上班小姐的職業內幕，此後便勾起好奇心，女友好奇心連發，不停地詢問他，「半套店是什麼？」他解釋之後女友又丟出一句「那你要去體驗看看嗎？」

原PO聞言相當錯愕，立刻吐槽女友「怎麼會問另一半要不要去半套店」，並表明自己堅決不去，因為已經有另一半，結果女友仍不放棄，持續說服他，女友還大方地說「裡面姐姐技術都很好去一下呀」，要他去玩回來分享心得，讓他超級困惑。

文章曝光後，不少網友紛紛留言回應，「你真的去的話，她一定會不爽，相信我」、「別中計！去了你就死定了！」、「只要你表現出一點想去的樣子 她絕對馬上變臉爆炸」、「這是陷阱題，不要被她拐騙了，兄弟」；還有網友歪樓表示，「因為她已經去過情慾按摩，想要推你入坑降低他的罪惡感。」