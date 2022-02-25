大陸模範夫妻鄧超和孫儷，結婚12年依舊恩愛如昔，夫妻倆常在微博隔空放閃，逗趣互動羨煞旁人，不過近日鄧超卻因和女演員的合照引起關注，太過親暱的姿勢讓網友都覺得不太妥當。

鄧超25日遭曝光一則拍攝現場的花絮影片，只見他和身旁女演員坐在沙發上搞怪自拍，兩人完全拋下偶包，對著鏡頭擺出齜牙瞪眼表情，不過網友卻發現，穿著短褲的女演員，竟把腿跨到鄧超的腿上，親暱的姿勢讓網友都驚呼不已。

「腿搭過來了」、「腿是幹嘛的」、「一條腿搭上了」，還有人直接標記正宮孫儷，「娘娘快來看」、「看妳老公在幹嘛呢？也不管管」、「孫儷還有10秒到達現場」。

鄧超和女演員搭腿畫面曝光。(圖／取自微博)

不過影片曝光後，也有人粉絲出面緩頰，表示網友都是看圖說故事，影片中的女演員是王西，也是鄧超最新電影作品《你是我的一束光》的女主角，兩人在裡面飾演夫妻，因此畫面應該和電影有關係，認為大家不要想太多「拍戲罷了」。

鄧超和孫儷結婚12年，育有一對兒女，夫妻倆習慣性的鬥嘴，相處模式溫馨，婚姻生活幸福美滿，而孫儷之前也透露，沒有天天和鄧超膩在一起，彼此都給足對方空間。