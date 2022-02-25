俄羅斯24日出兵攻打烏克蘭，戰事進入第2天，據《美聯社》報導，烏克蘭軍方表示，俄羅斯軍隊喬裝成烏克蘭軍隊、駕駛烏克蘭軍車的間諜「破壞者」距離基輔只有3英里（約4.8公里）。眼見俄烏雙邊軍事戰力懸殊，有台灣網友翻出2022年全球軍力排名，俄國排行第2、中國大陸居第3、台灣第21名，而烏克蘭為22名。對此，有網友表示「我們有掃把」。

一名網友24日在PTT貼出「2022年全球軍力排行」，該排名是由知名軍事網站「全球火力」(GlobalFirepower GFP)公布的「2022年軍力排名」(2022 Military Strength Ranking)，2021年全球140個國家中，台灣火力指數以0.3215在全世界排名第21位；不但超越加拿大(排名23)，更大勝北韓(排名30)，但遠輸給大陸。

2022年軍力排名是以2021年相關資料為依據，前5名依序為美國(火力指數0.0453)、俄國(火力指數0.0501)、中國大陸(0.0511)、印度(火力指數0.0979)與日本(火力指數0.1195)。至於台灣，台灣的火力指數為0.3215；比排名第23的加拿大(火力指數0.3601)、第30名的北韓(火力指數0.4621)還來的高，遠遜於第4名的印度及第3名的大陸。相較於「2021年軍力排名」，儘管台灣由第22名上升到第21名，但GFP評論卻認為，2022年的台灣軍力價值是呈現倒退的趨勢。

在GFP的軍力排名中，除了傳統的軍隊人數、火砲數、艦艇數、戰機數等傳統武力外，也納入自然資源(如石油產量、儲備量)、後勤能力(如勞動力、道路覆蓋率、鐵路覆蓋率、商船船隊規模、港口數)、金融能力(如外匯/黃金與購買力準價)等項目，使得部分小國的軍力排名得以超越國土大、卻發展不佳的國家。

對此，有網友留言表示「美國不幫台灣當然撐不了多久」、「你覺得國軍跟常打仗的烏軍哪個強？」、「幾天有差嗎？」、「海島兩棲登陸已經很難，更不要說台灣」、「台灣有台灣海峽、颱風、海島地形」、「有台灣海峽可以撐久一點，但登陸後直接投降」、「我們有掃把」。