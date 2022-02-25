財政部關務署高雄關表示，依據外交部來函，泰國副總理兼公衛部長阿努廷（Anutin Charvirakul）2月8日簽署大麻除罪化行政命令，將於公告120日後生效，屆時泰國將成為亞洲第一個大麻除罪化國家（全球僅次於加拿大、喬治亞及烏拉圭）。

高雄關表示，目前泰方僅管制各項產品大麻萃取物四氫大麻酚（THC）含量須低於0.2％，並未明文規定特別標示大麻成分。

近年我國藝人訴求大麻合法化，喊出「哈門」口號。不過，我國目前將大麻列為第二級毒品，製造、運輸、販賣或持有者可處以重刑。

換言之，未來在泰國當「哈門」抽大麻無罪；但是在台灣，不管是當「哈門」抽大麻還是進口泰國任何相關產品皆屬違法，而且將惹上大麻煩。

依毒品危害防制條例第5條，在我國製造、運輸、販賣第二級毒品（包括大麻），將裁處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新台幣一千五百萬元以下罰金。

高雄關提醒民眾，因台泰兩國間商業及觀光交流頻密，為避免誤買到含大麻成分產品，在泰國購物應注意產品成分，且切勿貿然攜帶或寄運含大麻成分產品回國，以免觸法而遭處重刑。

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