誰的香腸掉了？一名女網友發現，有一根「大香腸」倒在人行道上，讓她傻眼直呼「誰掉了香腸快去認領哦」，奇景曝光也讓網友笑翻，「已經三秒了，來不及了」、「阿嬤灌的香腸就是大」，還有網友依循線索，發現這根大香腸其實是高雄「香腸世家」的店家招牌。

一名女網友在臉書社團《爆廢公社二館》貼出一張照片，只見被雨水打濕的人行道上，竟有一根被竹籤插著的「大香腸」，其大小與後面的腳踏車差不多，讓她相當傻眼，直呼「誰掉了香腸快去認領」。

貼文曝光後被轉貼到《爆料公社》臉書粉專，不少網友見奇景紛紛開玩笑稱，「這個應該可以吃好幾天」、「午餐有著落了」、「沒附蒜頭，失敗」、「已經三秒了，來不及了」、「跟警察報案：我在路上撿到大香腸」、「阿嬤灌的香腸就是大」，「很像P上去的」、「難道香腸被雨擊落了嗎」。

也有網友依循線索，發現這其實是高雄「香腸世家」的店家招牌，該店老闆看到網友討論後，也發文表示今天下午已經將大香腸載走，非常抱歉嚇到高雄的鄉親朋友們，引來網友笑稱，「何其有幸，能看到您的那一根」、「現在大家都認識這根香腸了」。