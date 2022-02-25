林志穎今獲母校頒予傑出校友殊榮。（吉米工作室提供）

林志穎今獲母校頒予傑出校友殊榮。（吉米工作室提供）

林志穎今獲母校頒予傑出校友殊榮。（吉米工作室提供）

林志穎25日重返華岡藝校接受傑出校友殊榮，站上他當年第一場表演的舞台，全場師生尖叫聲不斷，讓他感動得一度說不出話，特別謝恩已逝11年的父親，當年鼓勵他念華岡，造就今天的林志穎；有趣的是，林志穎昔日同窗今到場祝賀，幽默爆料他32年前數學0分的成續單，林志穎苦笑解釋自己只是運氣不好，選擇題老是猜錯答案。

林志穎獲母校肯定，最想與當年一路栽培他的爸爸分享，他難忘父恩表示：「一路走來最辛苦就是他（爸爸），他要扶養5個小孩，而且我父親非常熱心公益，熱心到他會擔任自己每個小孩的家長會會長，最想跟他說聲『我愛你』。」

林志穎今在母校演唱經典組曲，包括〈十七歲的雨季〉及〈不是每個戀曲都有美好回憶〉，透露當年本以為進演藝圈3年試試，沒想到一入行就是30年，回想華岡求學時期，他笑說自己做過最叛逆的就是騎摩托車，第一天騎車到華岡被記大過，學校立刻打電話通知他父親，他第二天不死心再騎車去學校又被記一支大過，加上同時期被記了9個警告，他一度擔心自己會被踢出校門，於是二年級開始改過自新、為學校服務，因此功過相抵。

林志穎很早就出道，初戀對象就是華岡舞蹈系的同學，回首過去，他坦言一直以來的願望就是成為普通人，「可能是因為我很早就出道，犧牲了很多隱私，而且我一出道就是偶像，做任何事都很容易被放大，一直以來做平凡人是很大的願望，但這輩子應該是不可能了」，直言就算以後老了，大家還是會記得「林志穎」這3個字，「但最重要是自己過得開心快樂就好」。