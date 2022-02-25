中華企業射箭四年聯賽選秀25日登場，身高160公分的國體大「小鋼砲」吳昱明，被新軍「彰化銀行」挑走，成為本屆選秀狀元。吳昱明說：「除了要為彰化銀行爭取佳績外，也希望入選世錦賽國手。」

今年共31名選手參加選秀，男子18名、女子13名，中華企業射箭聯盟也宣布，彰化銀行正式成為企業射箭聯賽家族成員之一，隊伍從去年的5隊變成6隊。

選秀會依去年例行賽排名倒序進行，依序為台中銀行金隼射箭隊、新竹市愛山林射箭隊、台南射箭隊、新北凱撒射箭隊以及寒舍集團射箭隊。擁有首輪選秀權的新軍彰化銀行、台中銀行，分別選中吳昱明和方婉婷，成為本屆的男、女狀元。

國體大新鮮人吳昱明是協會青年隊「畢業生」，他在企業聯賽二年加入協會青年隊，個人代表作是總統盃個人金牌，去年全中運率花蓮體中拿下高男團體銅牌，他期待年底世錦賽選拔可以出線，首度披上國家隊戰袍為國爭光。

以魏均珩為學習對象的吳昱明表示，中華男子射箭隊在2020東京奧運奪銀，讓他深受激勵，雖然身材劣勢讓外界不看好，但反而讓他更想證明自己可以，期待可以像教練幫他取的綽號「小鋼砲」一樣，在射箭闖出一片天。

今年企箭聯盟首度加入指名權及自由市場交易制度，企箭三年「至尊盟主」新竹愛山林射箭隊，只使用了今年新設的「指名權」，吸收在去年青年盃射箭賽高女反曲弓個人賽金牌、今年首度入選亞運國手的郭紫穎，其餘維持原班人馬。

自由市場則有兩筆交易，原寒舍集團的劉世緯將轉隊至台中銀行，另企箭三年選秀狀元隋昀瑾，今年將離開台中銀行，披上新北凱撒隊戰袍。