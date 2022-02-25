東港漁港漸漸展現國際大港的氣勢，除陸續有船隻出入外，深水碼頭在完工後終於迎來首艘返鄉大船「東鴻899號」。（謝佳潾攝）

全球疫情延燒2年，台灣遠洋漁業深受影響，直到今年開春才復甦有感，東港漁港也漸漸展現國際大港的氣勢。（謝佳潾攝）

全球疫情延燒2年，台灣遠洋漁業深受影響，直到今年開春才復甦有感，東港漁港也漸漸展現國際大港的氣勢，除陸續有船隻出入外，深水碼頭在完工後終於迎來首艘返鄉大船「東鴻899號」，船主樂道，終於不用再寄人籬下了。

「東」船是CT6大船，噸位重達492公噸，是目前進到東港的最大艘漁船，船主林家宇指出，東港雖是遠洋漁業重鎮，但長年來東港漁港的水深僅3.5米，只能停泊CT4以下、未滿100噸的漁船，所以他的船只能泊靠高雄小港，而他的公司在東港，一來一往間很不方便。

「直接回家的感覺真好！」林家宇開心道，當東港漁港的深水碼頭完工後，他除不用再寄人籬下外，拍賣價也可能會提高，因為他的船是運搬船，漁獲價格是委託船東與廠商協調，他們都是東港在地人，減少了北上高雄的成本，價格會好談一點。

不過他也建議，東港漁港既然有深水碼頭，當中的配套也不能少，如停泊位的規畫很重要，同噸位的漁船停在一起，在管理上會比較方便，同時也比較安全，畢竟大船移動不方便，若與小船停在一起，在航行上會有安全疑慮，而大船的泊位愈近出入口愈好。

「漁民的建議都在規畫中。」對此，東港區漁會總幹事鄭鈺宸指出，東港漁港的腹地確實不大，目前正向漁業署爭取擴大遠洋漁船停泊區，未來希望能像高雄一樣，有專責的卸貨及補給區，而這些需求要有實際的經驗與數據來反映，所以漁港建設的配套正努力中。

她說，東港漁港深水碼頭前年底提前完工後，卻遇上疫情加劇，在雇用外籍移工等問題下，許多船隻出不去也進不來，遠洋漁業受創嚴重，深水碼頭更幾乎停擺近1年，難發揮其作用，終於在今年開春後感受到漁業漸漸復甦，「東」船的返鄉是個好預兆。

東港漁會表示，深水碼頭可容納1000噸以上的CT8大船，屆時漁獲量大增也提高交易額，以過往年均交易額30億計算，可望再增10億，加上大船作業需要較多人，也會增加就業機會，且因量大、卸貨時間長，東港漁港會變成24小時作業不間斷的不夜城。