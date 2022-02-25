中興大學學士後醫學系今年1月28日獲教育部同意成立，25日衛福部正式來函，核給23名公費生招生名額。今年8月，興大將招收首屆後醫系學生，招生簡章預計3月正式公告。

興大校長薛富盛表示，申設醫學系是興大多年來積極推動，重要的中長程校務發展計畫，歷經三年送件申請，今年在制度面、師資聘任、教學空間、課程安排及財務預算等方面，皆已完善規劃，終獲核准設立。該系設立的目標為培育「全人醫療」理念醫學生，聚焦「智慧長照」、「精準健康」、「預防醫學」三大重點領域。

興大與台中榮民總醫院、彰化基督教醫院、童綜合醫院及秀傳醫療體系簽訂教學研究合作協議書，四院未來將成為興大後醫系的教學醫院，支援基礎醫學與臨床醫學教學，並作為學生的臨床實習場所。興大也是全國設有醫學系的大學中，唯一與2家醫學中心合作的學校。

興大110年8月1日已與四院合作，迄今已聘任77名專任教師、71名合聘教師、45名兼任教師，校內則有81名專任教師共同支援學士後醫學系的教學，合計274名教師。今年2月亦將陸續聘任基礎與臨床學科教師約25名專任教師、55名兼任教師，師資陣容堅強且充沛。

薛富盛表示，中部地區尚無國立大學醫學系，興大成立後醫系，將結合國立大學及醫學中心之力量，活用各項醫學與臨床教學資源，冀能平衡區域醫療資源不均，為偏鄉醫療及防疫公衛貢獻心力。且興大設有農資、生科、獸醫、理、工、電資、管理、法政、文等9大學院，多元學習環境，有助實踐全人醫療理念，培養出以照顧弱勢為志業之學生。