信義房屋（9940）25日召開董事會，並通過110年度財報，合併營收達187.92億元、年增43.88％，稅後純益達23.70億元、年增51.06％，每股純益達3.19元，董事會同時通過擬配發每股現金股利2.80元，將提交5月19日的股東常會承認。

信義表示，110年度即使年中受到疫情干擾，但在三級解除後的遞延買盤集中回籠，以及眾多外部條件簇擁下，全台建物買賣移轉棟數創下8年新高的34.8萬棟，反映市場買氣是近8年最好的一年，整體房市呈現價量齊揚走勢，信義房屋核心房屋仲介本業表現轉強。

信義表示，110年因應疫情變化推動智能賞屋，持續優化3D線上賞屋功能，即使在疫情三級警戒下，仍運用網路，以線上方式滿足客戶看屋需求，也因為持續的創新策略，推升營運成長。而代銷事業方面，業績亦繳交出亮眼成績單；加上無錫案「山水嘉庭」案交屋認列營收獲利的挹注，第4季合併營收達57.00億元、年增38.29％，稅後純益6.80億元，較109年同期6.21億元成長9.65%，每股純益達0.92元。

信義表示，為了落實股東行動主義，並因應未來疫情可能帶來股東會的群聚感染風險，25日董事會決議，今年股東會召開方式為視訊輔助的實體會議，以維護股東在防疫期間安全參與會議的權利。