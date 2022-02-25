中共總書記習近平今天主持中央政治局會議，會議要求強化黨中央對金融工作的統一領導，嚴厲懲治金融領域腐敗，嚴肅追責和追贓挽損；並對政商「旋轉門」等問題展開專項整治。

新華社報導，25日舉行的中共中央政治局會議，討論國務院擬提請第13屆全國人民代表大會第5次會議審議的「政府工作報告」稿，審議「關於十九屆中央第八輪巡視情況的綜合報告」和「關於2021年中央巡視工作領導小組重點工作情況的報告」。

會議指出，今年將召開中國共產黨第20次全國代表大會，是對黨和國家十分重要的一年，必須統籌疫情防控和經濟社會發展。今年工作要堅持穩字當頭、穩中求進，加大宏觀政策力度，穩定經濟大盤，以及實施擴大內需戰略。

會議強調，要強化黨中央對金融工作的集中統一領導，走好中國特色金融發展之路。要強化金融風險防控，守住不發生系統性風險的底線，維護金融穩定。對違反中央八項規定精神、政商「旋轉門」等典型問題展開專項整治。

會議指出，要創新完善監督制度，嚴厲懲治金融領域腐敗和處置金融風險、嚴肅追責和追贓挽損；並要深入推進金融領域改革，有效化解重大金融風險。

會議並指出，中央巡視工作領導小組發現，金融單位在落實黨的全面領導及加強黨的建設，全面從嚴治黨等方面仍然存在不少突出問題，部份問題有共性，必須認真解決。要加強日常監督，推動一個問題跟一個問題解決。

會議還指出，要加強政府自身建設，戒掉形式主義及官僚主義，完成全年經濟社會發展目標任務。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110225