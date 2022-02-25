華府大西洋理事會全球中國中心研究員舒曼(Michael Schuman)24日投書《大西洋理事會》。文中警告，俄國入侵烏克蘭象徵著威權政府的反撲。儘管外界目光聚焦在俄國，但中國大陸的經濟與軍事實力突飛猛進，才是威權陣營的急先鋒，而這讓北京武力犯台的可能性也愈來愈高。

文中指出，隨著俄國戰車在烏克蘭領土肆意奔馳，普丁引發的危機正在全球迴響，這也讓台灣成為危險地帶，北京嚐試武力犯台的可能性也愈來愈大。這並非意味著普丁入侵烏克蘭與北京武力犯台有直接關連性，而是烏克蘭戰爭反映出全球地緣政治正走向可怕的方向：獨裁者們正在反擊。

隨著蘇聯解體，似乎象徵著美國與威權政府的長期鬥爭取得勝利；幾乎全球各地的獨裁者都在逃亡。但普丁發動的烏克蘭戰爭，反而凸顯這種思維的錯誤。美國與其盟邦在1990年取得的成就，並不意味著民主已取得對威權主義的最終勝利，威權主義只是在喘息。

多年以來，以美國為首的自由民主共識持續遭到侵蝕，包括在匈牙利、土耳其、緬甸、巴西或菲律賓都是如此。普丁的入侵則象徵著一個全新的階段─一個威權侵略的時代。

※中國大陸成自由世界秩序的最大威脅

作者認為，沒有任何一個國家能像中國大陸那樣，對自由世界的秩序構成如此大的威脅。從多個層面來看，俄國都是衰弱的大國，缺乏經濟力支撐對外政治衝擊；但中國大陸則不一樣，其是一個經濟、外交與軍事權力不斷增強的大國。

儘管俄國是今日新聞頭條，但北京才是威權政府的急先鋒。習近平的民主主義熱潮、對恢復中華盛世的承諾，以及南海與領土的爭議，這些都讓他比胡錦濤更為激進，並成為亞洲的不穩定力量。

普丁的入侵則象徵著一個全新的階段─一個威權侵略的時代。圖為戰機墜落於基輔街頭。(圖/路透社)

※台灣成為前線

作者認為，台灣就處於這條脆弱前線之上。如同俄國無法容忍烏克蘭脫離，北京也無法接受台灣獨立。統一台灣成為北京外交政策的主要目標。何況，當前威權國家更有自信，民主盟友卻在世界秩序中處於不利地位，這讓台海爆發戰爭的可能性大增。

這不代表中國大陸對台灣的進攻迫在眉睫。在烏克蘭戰爭爆發後，很難預測習究竟怎麼思考台灣議題；但很明顯的，北京很難在台灣海峽集結一支進攻力量。甚至，習並非莽撞之徒。在他眼中，大陸的崛起是必然的。時間站在北京這邊，實在沒必要跟著普丁走上戰爭之路。

普丁的軍事入侵反而暗示著；威權國家認為，反擊美國且重塑世界的機會已經到了。特別是，民主國家是否有意願、有資源，且能夠團結起來與獨裁陣營進行另一場戰鬥，這點還不清楚。

更進一步地說，烏克蘭危機凸顯美國與歐洲盟友雖然為共同目標努力，卻無法達到目標；歐洲領導人想要自己的路線，但主打的戰略自主權卻愈來愈像優柔寡斷，短期政經利益優於長期戰略利益。在華府，政治分歧讓人懷疑美決心能否持續，美民眾已厭倦世界大戰。

隨著趨勢的發展，大陸高層會將美國衰頹視為大勢所趨。烏克蘭的例子提供更多證據，終有一天，北京可能會得到美國不會為理想與世界秩序而戰的結論。大陸與俄國肯定會持續施壓，挑起新危機向美方陣營施壓，屆時西方聯盟可能遭打破，屆時美國首要地位就會遭削弱。