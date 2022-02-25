京城銀新任總經理 姜宏亮接任 18:592022/02/25 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 京城銀行25日舉行董事會，會議決議新任總經理，由原京城銀行獨立董事姜宏亮接任，新任生效日期為3月1日，人事案俟主管機關核准後生效，而自3月1日起至主管機關核准生效前，由姜宏亮代理總經理職務。 姜宏亮可望接任京城銀總座 台北W飯店新任總經理 法籍哲仁廷接任 #京城銀 #姜宏亮 #新任總經理 #京城銀行 #主管機關核准 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 京城銀獨董姜宏亮 可望成為京城銀新總座 17:502022/02/24 財經 兆豐投信新任總經理黃大川上任 20:192022/01/28 財經 風雨生信心 高息成長股抗震 04:102022/02/23 財經要聞 《金融股》一次打消台開呆帳 京城銀去年獲利仍創高 17:392022/01/04 財經 京城銀公布最新獲利 前11月獲利成長近4成 21:242021/12/02 財經 《金融股》殖息率護體 京城銀穩揚 12:332022/02/22 財經 燁輝高層人事異動 新任總經理由張振武接任 19:512022/01/19 財經 《金融股》京城銀11月獲利近3月高點 前11月每股賺5.98元 11:082021/12/03 財經 《台北股市》京城銀戴誠志：量增推助 萬九在望 15:062022/02/16 財經 京城銀行董事長戴誠志 挺居住正義 拒土建融殺價競爭 04:102021/12/26 專題周報 聯準會升息在即 京城銀：至少回補30億元海外債券 04:102022/02/17 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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