京城銀行25日舉行董事會，會議決議新任總經理，由原京城銀行獨立董事姜宏亮接任，新任生效日期為3月1日，人事案俟主管機關核准後生效，而自3月1日起至主管機關核准生效前，由姜宏亮代理總經理職務。

姜宏亮可望接任京城銀總座
台北W飯店新任總經理 法籍哲仁廷接任
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