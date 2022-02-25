新北市長侯友宜25日晚間6時許前往燈會現場視察防疫，感謝辛苦執勤的員警、工作人員。（葉書宏攝）

2022新北燈會閉幕倒數 侯友宜祈願疫情消散

2022新北燈會將於2月28日閉幕，今年主燈「臥虎藏龍」長達120米，搭配LED燈條與雷射燈光，磅礡氣勢，市長侯友宜今（25日）晚間6時許前往燈會現場視察防疫，感謝辛苦執勤的員警、工作人員，同時也在日本燈區掛上祈福卡，祈願疫情消散、百業興旺。

2022新北燈會今年在新北大都會公園登場，展至2月28日，適逢228連假，侯友宜昨視察燈會防疫，現場正值身聲劇場《奇幻大遊行》表演時段，侯友宜還騎上雲豹車與民眾互動，場面溫馨。

新北市長侯友宜25日晚間前往燈會現場視察防疫，現場正值身聲劇場《奇幻大遊行》表演時段，侯友宜還騎上雲豹車與民眾互動。（葉書宏攝）

侯友宜表示，2022新北燈會開幕以來廣受民眾支持，7大燈區不僅成為大小朋友們喜愛拍照打卡的勝地，由17個演出團隊超過156場的展演，讓賞燈民眾讚譽有加。

侯友宜說，如今燈會倒數，歡迎民眾把握假期前來賞花燈，燈會期間工作人員團結合作、上下一心，從年節期間到寒流來襲不畏辛苦，維持展區防疫工作及秩序安全，特別向第一線工作人員表示感謝，也提醒民眾，進入展區時記得實聯制，量測體溫與手部消毒，一起防疫安心賞花燈。

新北市長侯友宜25日晚間前往燈會現場視察防疫，現場正值身聲劇場《奇幻大遊行》表演時段，侯友宜還騎上雲豹車與民眾互動。（葉書宏攝）