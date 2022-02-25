俄羅斯總統普丁24日宣布，在烏東頓巴斯地區進行特別軍事行動，引發全球關注。前民進黨立委郭正亮表示，大國博弈，小國千萬不要捲進去，因為一不小心恐怕會被甩在旁邊，甚至可能會被犧牲。

郭正亮25日在政論節目《新聞大白話》中表示，烏克蘭總統澤倫斯基把人家哄他及禮貌上的回答都當真了，像前任總統亞努科維奇，就曾3次打過烏東，都沒打贏，但即使在3次打烏東的情況下，也沒看到俄羅斯兵臨邊境。關鍵就是，2019年澤倫斯基以73%的得票率高票當選烏克蘭總統後，志得意滿，同一年他就修憲，把烏克蘭加入北約入憲，這就沒有轉圜了，隔一年他又宣布制定國語法，把烏克蘭語當作唯一的國語，從此俄語不能在公共場所出現，俄羅斯才有理由說是在對它作文化滅絕。

郭正亮接著指出，從這兩件事來看，就是凡事不能做過頭。歐美要烏克蘭加入北約，烏克蘭卻把它當真，甚至還玩到這個地步，以致俄羅斯總統普丁沒有退路，終至烏俄產生衝突，這就是一個教訓，這也是國際政治的無情，人家搞不好把你當棋子，但卻以為大家真心支持你。因為美國這次的態度，不禁讓人懷疑它的「用心」，因為美國在一個多月前就宣布不出兵，這不就是在對俄羅斯亮綠燈，而且美國不斷地重申不會出兵，讓俄羅斯放一百個心可以打進去烏克蘭。

郭正亮點出，美國這次可說是得到多方好處，除了會鞏固它在北約的領導地位，歐洲、俄羅斯也重新回到對抗，還能壓抑歐元提升美元，對美國有戰略利益；但有一點卻對美國不利，美國對全世界的領導威信開始被質疑，這就是大國博弈。大國在玩政治，小國千萬不要捲進去，以為重要到可以主導這場遊戲的邏輯，一不小心可能就會被甩在旁邊，甚至可能會被犧牲。所以這次我們真的要學到教訓，知道國際政治真的蠻險惡的，充分了解自己的利益何在。